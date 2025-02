Puntomagazine.it - La Ricerca: I PFAS modificano i livelli di calcio nel corpo

. Pubblicato sulla rivista internazionale Chemosphere il nuovo studio dell’Università di Padova e dell’Ospedale di Vicenza, finanziato dalla Regione Veneto: analizzati i dati provenienti da oltre mille persone residenti nell’area rossa del VenetoUn nuovo studio condotto datori dell’Università di Padova e dall’Ospedale di Vicenza, grazie ad un finanziamento regionale dal Consorzio per laSanitaria (CORIS) della Regione Veneto, ha messo in luce come l’esposizione prolungata aipossa alterare il metabolismo osseo modificando idi. Pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Chemosphere, lo studio ha coinvolto 1.174 adulti provenienti da un’area da decenni interessata da contaminazione delle acque potabili.Confermata l’allerta sulla salute pubblica.