La ricchezza del ‘Miele Dop’ Vent’anni dopo l’istituzione è ancora l’unico in Toscana

I 20 anni della Dop del Miele della Lunigiana sono stati celebrati a Carrara, alla Tirreno CT allo stand della Camera di CommercioNord-Ovest, insieme alla Dop dell’Olio extravergine di oliva di Lucca. Un riconoscimento che premia il lavoro, la passione e la qualità che i produttori dei territori portano avanti con dedizione. A consegnare il riconoscimento sono stati il vicepresidente della Camera di Commercio, Rodolfo Pasquini, e il direttore della Tirreno Trade Daniele Caldana. E’ stata presentata la storia delle due denominazioni a cura di Fabio Venè, presidente del Consorzio di Tutela del Miele della Lunigiana, e Matteo Binazzi, direttore Confagricoltura Lucca, sul tema dell’Olio Extravergine di Oliva di Lucca. I relatori hanno messo in risalto come la Dop non sia solo un marchio di qualità, ma un riconoscimento che affonda le radici nella tradizione e nella cultura dei territori.