La protesta dell’Anm La società civile sta con i magistrati

FIRENZE Alla manifestazione di Firenze, indetta dall’Associazione Nazionalecontro la separazione delle carriere, in programma oggi, parteciperanno anche i professori dell’università di Firenze Simone Neri Serneri, Alessandro Simoni ed Emilio Santoro e, dall’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari. L’appuntamento è alle 11 all’aula 32 del palazzo di giustizia di Novoli. All’iniziativa, la cui organizzazione è curata dalla giunta esecutiva della Toscana, aperta a tutti i cittadini, hanno dato adesione enti e associazioni della. Tra queste ‘La Via Maestra Toscana’, rete di organizzazioni e associazioni (Cgil, Acli, Ali, Arci, Cittadinanzattiva, Cnca, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Legambiente, Libera) che "appoggia e sostiene le ragioni dello sciopero e delle mobilitazioni decise dall’Anm".