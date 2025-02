Riminitoday.it - La protesta degli agricoltori arriva nel riminese, in strada 80 mezzi: ecco le vie interessate dal corteo

Leggi su Riminitoday.it

Nella giornata di venerdì, 28 febbraio, laattraverserà anche Cattolica. Per evitare disagi, la polizia locale consiglia di percorrere la Statale 16 oppure Corso Italia e lungomare per andare in direzione Pesaro oppure Rimini.Dalle ore 15 alle 17 di domani, circa 80.