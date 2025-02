Sport.quotidiano.net - La prossima partita. Un’altra trasferta all’orizzonte. Aperte le vendite per Genova

Dopo ladi ieri sera all’Allianz Stadium di Torino i tifosi azzurri sono pronti ad affrontare quella adi domenicaalle 15, quando l’Empoli sfiderà il Genoa. A tal proposito sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris, disponibili senza restrizioni al prezzo di 30 euro (più diritti di prevendita) nei punti vendita Vivaticket e sul portale genoacfc.vivaticket.it. A Empoli sarà invece possibile acquistarli presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. La vendita terminerà sabato prossimo alle 19 e i tagliandi del Settore Ospiti non saranno poi disponibili nelle biglietterie dello stadio il giorno della. Inoltre il club ligure ricorda che è richiesto di presentarsi allo stadio con un documento d’identità valido (anche i minori di anni 14 se non accompagnati da un adulto).