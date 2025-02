Nerdpool.it - LA PRIMA VOLTA: il festival delle arti di Scuola Internazionale di Comics di Torino dedicato a EMERGENCY e all’ospedale di Khartoum

Si intitola LAe ha l’ambizione di raccontare alla città die a chiunque desideri partecipare, una serie di prime volte del tutto eccezionali. Ma, soprattutto, è laedizione di un ambiziosodi una giornata organizzata daDIdi, in collaborazione con– organizzazionenata in Italia nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittimeguerre,mine antiuomo e della povertà e, allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.Nella giornata saranno coinvoltisti del calibro di Andrea Serio, Manuele Fior, Bianca Bagnarelli, Andrea Settimo, Lorenzo Palloni, La Tram, Francesca Torre e il cardiologo diFranco Masini.