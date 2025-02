Ilrestodelcarlino.it - La Perla, nuove offerte. Pretendenti in crescita: "Siamo oltre quota 20". Resta il nodo ammortizzatori

Crisi La, continua a crescere il numero delle manifestazioni di interesse per lo storico marchio bolognese dell’intimo di lusso, alle prese con una complicata vertenza di rilancio. Il termine per la presentazione delle potenziali, che era scaduto il 21 febbraio, è stato prorogato. Dai 16iniziali che si sono fatti avanti per rilevare l’attività, oggi "20. E continuano a crescere", spiega l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, ieri in commissione Attività produttive del Comune di Bologna, in un’udienza conoscitiva chiesta dalle consigliere del Pd, Loretta Bittini e Giulia Bernagozzi. "L’auspicio è che tra queste manifestazioni di interesse ce ne sia almeno una che risponda alla necessità di rilancio, di integrazione industriale e finanziaria e di garanzia occupazionale", aggiunge Paglia, il quale spiega che "dal punto di vista della prospettiva industriale e finanziaria dell’aziendaben avviati.