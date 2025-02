Sport.quotidiano.net - La nuova proprietà. Francis suona la carica: "Vietato abbattersi»

Il nuovo patron del club bianco Paul, dimostrando di aver compreso quanto sia importante per l’ambiente aquilotto il ruolo di sostegno e guida che il ruolo da lui ricoperto impone, ha lanciato ieri, tramite le pagine de La Nazione, un messaggio di forza e fiducia per il futuro, ripartendo dalle potenzialità del presente. "Il Picco è stato davvero grandioso domenica scorsa, ha confermato quello che avevo visto in precedenza – ha spiegato il vice presidente australiano – Dispiace chiaramente per il risultato, ma non dobbiamo abbatterci perché la stagione è ancora lunga e ora dobbiamo avere il nostro focus su Bolzano. Penso che il focus dovrebbe essere proprio sulla squadra e sulla partita più che su di me, che come ho detto in conferenza, ora sono qui in primis come tifoso e osservatore di una macchina che funziona bene".