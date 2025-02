Lanazione.it - ’La notte stellata’ ora è di tessuto 189 artigiani creano un’opera unica

Mettete insieme la creatività di 189 artisti etessili di tutto il mondo, una pandemia su scala globale, una guerra che ha bloccato le spedizioni doganali e l’alluvione. Una serie di imprevisti capaci di fermare le produzioni mondiali, ma non lo spirito resiliente del gruppo di Coordinamento Tessitori che superando ogni ostacolo ha dato vita a ‘La. Si tratta della rivisitazione in chiave tessile del capolavoro di Vincent van Gogh, che adesso diventa un’installazione permanente, trovando casa a Montemurlo, al Victory Cafèmuseo. L’idea dell’opera nasce in tempo di covid. La pandemia impediva l’organizzazione di ‘Feltrosa’, la conferenza annuale itinerante dei feltrai, e così durante una videocall spuntò la proposta di individuared’arte, dividerla in tanti tasselli, e attribuire un quadrato da riprodurre a ognuno degli artistitessili aderenti.