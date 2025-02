Lanazione.it - La nostra storia Il cinema di Bruno Dell’Amico

La memoriatografica come motore di cultura allo ’Zaccagna Galilei’ di Fossola, con l’evento conclusivo della donazione alla scuola, da parte degli eredi, delle attrezzature videotografiche che furono gli strumenti di lavoro del cineasta(Carrara 1920-1998). L’appassionato ha lasciato alla fruizione collettiva una memoriatografica, oggi digitalizzata, raccolta in 36 opere. Evandro, curatore della Cineteca ’’, dopo la la morte prematura della sorella Lia, ha espresso il suo atto di profondo affetto, organizzando la manifestazione a ricordo, accompagnandola con una mostra di manifesti d’epoca delle proiezioni effettuate dal padre. L’occasione anche per presentare la nuova edizione del libro “L’artigiano dell’immagine”. L’opera, di 440 pagine, arricchita di nuovi documenti, narra la passione per l’artetografica di: un excursus ventennale, tra gli anni sessanta e ottanta, dalla fase cineamatoriale al livello professionale spaziando nel comprensorio apuolunigianese.