Lanazione.it - La musica d’arte per le donne. Massai, voce pratese a Londra canta le "chansons" francesi

Laaccompagna il rito della mimosa con un’occasione d’ascolto universale, oltre la data del calendario: "" è un programma di liriche in sintonia ideale con l’8 marzo. Titolo: O’ Dulcinée pere pianoforte alla Scuola Verdi, sabato 8 marzo alle 17 (una proposta della Camerata). Liriche di compositoriche hanno in comune quella raffinatezza coloristica e timbrica affine alla pittura degli impressionisti. Pittura, ma anche poesia e letteratura; poiché l’alfiere di questo raro programma è "il cavaliere dalla triste figura", quell’ hidalgo spagnolo del celebrato Cervantes, l’errante Don Chisciotte, come errante è la natura della. Errabondo è anche l’interprete Salvatore Paolo Massei,di basso,che ora vive a, che negli anni di studio è passato anche dalla nostra scuola Verdi, si diploma al Cherubini di Firenze e inizia il suo ricco repertorio a contatto con grandi nomi della lirica, interpretando in lingua originale personaggi storici di opere che richiedono oltre alla, un approfondimento culturale.