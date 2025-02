Dayitalianews.com - La morte di Gene Hackman si tinge di giallo: si sospetta una fuga di monossido di carbonio, ma non ci sono tracce di gas

La tragicadi, della moglie 63enne Betsy Arakawa e del loro cane inizia arsi di. La polizia sta indagando e per il momento nessuna pista è esclusa, anche se i familiari ritengono molto probabile che la tragedia sia legata ad unadidi, causata dal malfunzionamento di un impianto del gas. Il problema, come riferito in un documento della polizia riportato dall’Ansa, è che non sarebbero state trovateevidenti didi gas e il corpo di Betsy è stato rinvenuto in bagno in stato di decomposizione, quindi era morta già da parecchio tempo.invece è stato trovato in una stanza limitrofa vestito e il cane non lontano dal bagno.LadiIn un comunicato un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fé ha confermato chee la mogliestati ritrovati senza vita il 26 febbraio nella loro casa di Sunset Trail.