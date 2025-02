Quotidiano.net - La morte di Gene Hackman è un mistero. Gli ultimi anni vissuti da recluso e l’allarme del vicino

Los Angeles, 27 febbraio 2025 - E' avvolta nelladi, 95enne ex divo di Hollywood ritrovato senza vita nella sua abitazione di Santa Fe, nel New Mexico. Poco lontani anche il corpo della moglie, la pianista Betsy Arakawa - di 31più giovane - e il cadavere del cane della coppia. Le autorità locali non hanno rilasciato dettagli sulla causa dei decessi e sulle tempistiche, ma hanno confermato di essersi recate sul posto per assicurarsi del benessere dei due, di cui evidentemente non si avevano notizie da un po'. A dare l'allarme sarebbe stato undi casa. Una prima analisi della scena sarebbe stata sufficiente per escludere un crimine. (FILES) Actorholds the Cecile B. DeMille Award at the 60th Annual Golden Globe Awards 19 January 2003 in Beverly Hills, California.