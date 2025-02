Lanazione.it - La montagna fa paura. Frane e strade chiuse. Famiglie isolate a Massa e Montignoso

Ogni volta che piove la nostra provincia è in ginocchio. Ormai è diventata normalità. Se non si allaga la costa, ci pensa laa far impensierire le amministrazioni comunali di. Ieri notte, a causa delle insistenti piogge, una frana ha colpito la strada comunale per Vietina, che al momento è chiusa al traffico. La frazione risulta isolata, circa una trentina di persone, "ma stiamo già lavorando – spiega il sindaco Gianni Lorenzetti –per ripristinare almeno parzialmente la viabilità entro il primo pomeriggio". Volontà che non è stata possibile perché la frana ha continuato a muoversi. Sul posto comunque, per tutta la giornata di ieri erano operativi vigili del fuoco, polizia municipale, Protezione civile e tecnici comunali, che hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza di tutti.