Ilrestodelcarlino.it - La moglie di Rabachèn rivendica la parità. E rilancia: "Tuteliamo il Carnevale pesarese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zitta zitta, quatta quatta, attraversa quello scampolo di asfalto tra via Cialdini e via Cavallotti. Passeggia. Mascherata. Tutti la vedono, nessuno la guarda. La tradizione cammina. La vita scivola. Nessuno se la calcola d’una lira. La signora Cagnèra è una qualunque davanti ai proni di sua santità lo smartphone. C’è chi ’pistola’ sull’ultima app per scaricare anche il cesso, ma dei suoi passi discreti se ne sbatte altamente. La si vede svoltare verso via Decio Raggi. "Ma lei non è. la signora Cagnèra?". "Così mi chiamavano una volta. Oggi non lo so.", replica secca la seconda maschera del. Signora Cagnèra, visto che la città inizia a dimenticarsi anche di lei, si presenti. "Sono ladi Rabachén. Sa, mio marito è un tipo all’antica. Maschilista. Non gradisce stare in ombra.