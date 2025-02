Ilgiorno.it - La minoranza replica all’ex sindaca Testolina: “Nessun dialogo con territorio. Maggioranza isolata e chiusa in se stessa”

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 27 febbraio 2025 - "In questi quattro anni laha lavorato non per far ripartire il paese ma solo ed esclusivamente per giustificare la loro incapacità accusando chi c’era in passato. Senzacon la cittadinanza,rapporto con il. Di fatto isolati e chiusi in se stessi nella convinzione di essere i salvatori della patria." Arriva a stretto giro la risposta delladi Uniti per Santo Stefano alle parole dell'ex sindaco Marinellache, all'indomani del suo addio sancito dalle dimissioni in massa dei consiglieri, ha parlato di tensione in paese causato dall'atteggiamento dell'opposizione il cui unico obiettivo era – a suo dire – quello di scardinare lae tornare alle urne. "Dopo pochi mesi il loro gruppo ha cominciato ad autodistruggersi con varie dimissioni e prese di distanza- ha attaccato Mauro Bonfanti, consigliere di- Non c' è mai stato un rapporto con il nostro gruppo di opposizione, le commissioni comunali non sono mai state convocate.