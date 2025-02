Bergamonews.it - La minoranza perde i pezzi, Cesare di Cintio esce dalla Lista Pezzotta

Bergamo. Ladel Consiglio Comunale di Bergamo. E, per la precisione, quello di uno degli eletti della, l’avvocato esperto di materia sportivadi. Il consigliere comunale, candidato per la prima volta a giugno 2024 e scelto nelle fila dell’ex candidato sindaco Andrea, ha infatti preso la decisione di abbandonare, pur mantenendo il suo incarico.Diha infatti comunicato sia in via formale che informale la volontà, mandando, come prevede il regolamento, una nota a mezzo Pec al Protocollo di Palazzo Frizzoni, non prima di aver parlato con il suo capogruppo che, stando a quanto raccontano i ben informati, non l’avrebbe presa benissimo. Scelto per le sue competenze professionali e anche per il desiderio di impegnarsi in politica, a favore della sua città, e avvicinato al mondo dell’avvocato penada Daniele Belotti, regista del dietro le quinte della campagna elettorale del centrodestra, Diaveva già dato segnali di mal sopportare le scelte dei compagni di banco, tanto da aver preso le distanze, in diverse occasioni, dal voto collettivo.