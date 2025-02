Ilgiorno.it - La migliore colomba “innovativa” d’Italia si mangia in Valchiavenna: ecco dove

CHIAVENNA – Mentre mai si arriverà a stabilire una volta per tutte se lapasquale sia un dolce lombardo oppure veneto, c’è un verdetto che assegna ufficialmente la cittadinanza chiavennasca allain versionedel 2025. Si tratta di quella al gusto di caffè e cioccolato al limone del maestro pasticciere Roberto Moreschi, pluripremiato patron di Roberto Pastry&Bakery di via Cerletti che, a detta degli stessi giudici del premio organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) a Marina di Carrara durante la Fiera del Tirreno, ha letteralmente avuto l’“effetto wow” su chi l’ha assaggiata. La motivazione stessa stilata dal pool di esperti che componeva la giuria fa venire l’acquolina in bocca: “Il sapore del caffè è deciso e spezza benissimo la freschezza e l’acidità del limone, creando un equilibrio perfetto”.