Amica.it - La manicure della primavera è in 3D

Leggi su Amica.it

Va bene i nude, va bene il minimalismo, ma con l’arrivoanche le mani hanno il diritto di “divertirsi” ed elevarsi dopo i lunghi e grigi mesi invernali. E il modo perfetto per farlo è il nuovo trend in fatto di unghie, e cioè la3D.Il fascino inaspettato3DLe fashion week ci hanno già confermato che ladel 2025 non ha mezze misure: o ridotta ai minimi termini, con unghie naturali o al massimo in tonalità neutre, oppure folle, con applicazioni e decorazioni in rilievo. Dalle borchie alle perle passando per gemme, cuoricini o conchiglie, non c’è limite alla creatività, come insegnano Cinthya Erivo, che sul tappeto rosso porta ogni volta una nail art diversa, alla nail artist giapponese conosciuta su Instagram con il nick Nails by Mei.Sulla sua pagina, che conta 343.