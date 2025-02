Ilfattoquotidiano.it - “La mamma della sposa vuole rubare la scena alla figlia, il circo è arrivato in città”: il video del matrimonio diventa virale

È il giorno del tuo, sei lae pensi, anzi speri, che le attenzioni siano tutte rivolte a te. Non puoi sapere che tuaha in serbo una sorpresa di quelle molto amare. Quale? Il vestito. Unsu TikTok ètosenza avere chissà che contenuto: pochi secondi e la madreche mostra il suo abito, una specie di costume d’epoca che ha fatto strabuzzare gli occhi ai più.Glitter, piume e pure il cappello, non manca davvero nulla. O forse c’è troppo. Come dicevamo il filmato è brevissimo e degli sposi non c’è traccia. In poco tempo, i commentatori si sono scatenati: “È il giorno di tua, non il tuo. Lei dovrebbe essere al centro dell’attenzione”, “Ilin”, “la. Red flag”, “Un grande no”. Ma non tutti la pensano allo stesso modo: molte le madri che hanno approvato il vestito appariscente e quasi dadonna.