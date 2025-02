Sport.quotidiano.net - La “maledizione“ della Dea. Da due mesi zero vittorie in casa

L’Atalanta per inseguire l’impossibile, ovvero lo scudetto, dovrà cambiare il suo passo di marcia in, fra le mura amiche del Gewiss Stadium dove paradossalmente, nonostante la spinta incessante dei ventimila tifosi bergamaschi, fatica più che in trasferta. Nulla di inedito, nei quasi nove anni targati Gasperini la Dea ha sempre fatto meglio lontano da Bergamo. Questione di approccio mentale, senza dubbio. E anche questione tattica: al Gewiss quasi tutti gli avversari giocano bassi, si chiudono, concedendo pochissimi spazi e piazzando il classico bus davanti alla porta. Anche a livello di Champions la Dea ha sempre fatto meglio fuori che a Bergamo: nerazzurri trionfatori indi Liverpool, Ajax, Bayer Leverkusen, Shakhtar, Midtjylland, ma contro gli stessi avversari al Gewiss sono arrivate sconfitte e pareggi.