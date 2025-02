Quotidiano.net - La leggenda sovietica degli scacchi Boris Spassky è morto all’età di 88 anni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 febbraio 2025 – E'all'età di 88la. La notizia e' stata comunicata dalla federazione russa. Nato a Leningrado, nell'allora Unione, il 30 gennaio 1937, divenne il decimo campione del mondo ufficiale dinel 1969. Resta nella storia la sfida di Reykjavik del 1972 per il titolo di campione del mondo con l'americano Bobby Fischer. Lo scontro fu considerato il 'match del secolo' anche per le implicazioni politiche legate alla Guerra Fredda tra Usa e U. "E' scomparsa una grande personalita', generazioni di giocatori dihanno studiato e stanno studiando le sue partite e il suo lavoro. Questa è una grande perdita per il Paese", ha affermato il presidente della Federazionestica russa, Andrei Filatov, citato dalla Tass.