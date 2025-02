Ilnapolista.it - La Juve affonda e sui social impazza la nostalgia di Andrea Agnelli

Le deludenti prestazioni dellantus, l’uscita prima dalla Champions e poi dalla Coppa Italia, hanno dato un duro colpo a tutto l’ambientee soprattuto ai tifosi che ora non invocano solo più il ritorno di Allegri in panchina, ma anche quello dialla dirigenza del club bianconero.Aggiorniamo il palmares: lantus a gestione Elkann (escludendo quindi gli anni di) vanta nel suo palmares:– 1° posto in Serie B (2006-2007)– ½ Coppa Italia (2023-2024, vinta con ancora gli uomini diin campo e panchina) pic.twitter.com/SxqHBe5OMT— Mi chiamavano El Turro (@elturro666) February 26, 2025Smurfette10: Che disastro la mia #ntus manco in semifinale questo allenatore ci ha portato.rivoglioe una società fatta da uomini veri che di calcio ambiente conoscono .