La guerra costa la pace si vende | la dottrina Trump

Washington, 27 febbraio 2025 – Il presidente Donaldha scatenato un’altra tempesta delle sue, condividendo su Truth Social e Instagram un video generato dall’Intelligenza Artificiale intitolato “Gaza”, una versione surreale della sua visione per il futuro della Striscia. L’ex zona diviene trasformata in un paradiso turistico, con grattacieli moderni, hotel di lusso, casinò, una statua dorata die persino Elon Musk che lancia banconote in aria ai bambini. Ma mentre il mondo occidentale s’indigna per l’ennesima provocazione su Gaza, a Washington si prepara un altro capitolo della: tra due giorni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tornerà nella capitale americana per firmare l’accordo sulle terre rare, un’intesa che ridefinirà il rapporto tra Kiev e gli Stati Uniti.