La grandezza di Mikaela Shiffrin

Esattamente due anni fa, classica cornice da Ingemar Stenmark. Mobilio bianco, barba fatta da poco ma non pochissimo, telecamera un po’ sbilenca, sotto la felpa (di un colore neutro) sembra che abbia una maglia termica, come se fosse appena rincasato da una sciata. Il più vincente sciatore mai esistito, ritiratosi a fine anni Ottanta, è in collegamento con Associated Press per congratularsi con: di lì a pochi giorni avrebbe battuto il suo record di 86 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino. Era considerato un numero quasi inarrivabile, come gli assist all-time in NBA di John Stockton o i tempi di Florence Griffith-Joyner nell’atletica leggera, finché non è arrivata.I RISULTATICon l’accento scandinavo che gli appassionati di sport invernali hanno imparato a riconoscere, Stenmark dice chiaramente che 86 è un numero che verrà presto dimenticato: «Penso chesarà la prima ad arrivare a cento vittorie».