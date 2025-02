Lettera43.it - La gaffe dell’account social del ministero del Turismo: scambia la costiera amalfitana per il Cilento

Leggi su Lettera43.it

Ilè stato recentemente celebrato dal quotidiano britannico The Guardian, che lo ha indicato come la prima meta da visitare in Italia nel 2025. Anche il New York Times aveva elogiato questa zonadel Salernitano, riconosciuta per le sue bellezze naturali e il suo patrimonio storico. Sulla scia di questi prestigiosi riconoscimenti, ildelitaliano ha deciso di promuovere la destinazione con un post su Facebook, sottolineando il crescente interesse internazionale: «Dal New York Times al Guardian, ilsi afferma tra le mete più belle d’Italia». Peccato che l’immagine scelta per accompagnare il messaggio non raffigurasse il, ma una veduta aerea di Conca dei Marini, località situata in. Post che, inondato da critiche e prese in giro, è stato rimosso poco dopo.