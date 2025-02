Gamberorosso.it - La Francia si converte al vino no e low alcol. In crescita consumatori, produttori e perfino enoteche ad hoc

Ladell’interesse e dei consumi per i vini e le bevande no/lowinè il nuovo “french-paradox”. Un cambiamento che riguarda le abitudini e le richieste deiin uno dei paesi delper eccellenza. Quello dei no/low è un settore in fermento, una nicchia in piena ascesa in cui si assiste ad ampliamenti della gamma di cantine tradizionali, nuovi spazi fisici o fiere dedicate, per un mercato che vale attualmente 330 milioni di euro.Crollo dei consumi diiciUn cambiamento che va di pari passo con il calo del consumo di, «diminuito costantemente negli ultimi 40 anni. La quantità media diconsumata pro capite è ora circa un quarto di quello che era negli anni ’60» scrive il sito Meininger’s International. L’Osservatorio francese delle tendenze delle droghe e delle dipendenze (OFDT) gli fa da eco registrando un calo del 13% dal 2021 al 2023.