Ilfattoquotidiano.it - La foto con i capelli è “un messaggio per chi attraversa il percorso della malattia… Le dicevano che stava meglio prima, lei rispondeva con ironia”: nasce la Fondazione Paola Marella

“Il nostro pensiero ora più che mai sarà rivolto alle persone che stanno vivendo questo cambiamento così importante nella propria vita e a chi li sta accompagnando passo dopo passo sostenendoli. Stiamo costruendo lapasso dopo passo, con l’obiettivo di diventare presto un punto di riferimento per chi ne ha bisogno”: queste le parole di Domenico, marito dell’amata architettascomparsa lo scorso 21 settembre a 61 anni per un cancro al pancreas. Parla così, in un post su Instagram,che è “stata ufficialmente inserita nel registro delle Fondazioni”.E il post di Domenico racconta anche come il volto di Real Time abbia affrontato i cambiamenti legati alla curamalattia: “Nonostante noi la trovassimo bellissima con icosì corti, lei era fortemente legata alla sua immagine storica con i ciuffi bianchi, che tanto l’ha caratterizzata nel corso degli anni.