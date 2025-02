Quifinanza.it - La Figc vuole approvare le cessioni dei club, il piano di Gravina per la sostenibilità

Il presidente dellaGabrieleha stilato alcune priorità dell’organo di governo del calcio italiano per i prossimi anni. Il tema cruciale è laeconomica dei campionati, soprattutto di quelli minori. Per evitare alterazioni,vorrebbe che lapotessei passaggi di quote delle società.Da anni, soprattutto in Serie C ma anche in Serie B, si creano infatti situazioni incerte a causa dei fallimenti o delle mancate iscrizioni ai campionati di squadre in difficoltà economica, o per improvvisi cambiamenti di proprietà. Un organo per vigilare su questa problematica però esiste già, la Covisoc.Lai passaggi di proprietà nel calcio“Io Federazione voglio esprimere, lo stiamo verificando sullegale, anche il mio consenso al passaggio delle quote, così come avviene nel caso delle fusioni”.