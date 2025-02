Ilfattoquotidiano.it - La Ferrari di Hamilton è la più veloce nel secondo giorno di test in Bahrain

Seconda giornata didi F1 innel segno di Lewise della. Dopo il 12esimo tempo fatto registrare nella giornata di ieri, caratterizzata da un improvviso blackout che ha costretto i piloti a un lungo stop, oggi il britannico è risultato il piùcon il tempo di 1’29?379 dopo aver completato 45 giri.posto per la Mercedes di George Russell e terzo per la Williams di Carlos Sainz.Lewissi è preso la scena dopo una fase iniziale di studio della monoposto. Alcuni giri di rodaggio, poi l’ex Mercedes spinge sull’acceleratore prendendosi il girocon la mescola media, facendo registrare tempi sempre più importanti: il suo miglior crono è di 1.29.379. Con questo tempo sarebbe arrivatonelle qualifiche dell’anno scorso. Maha sorpreso anche per il suo volante: completamente diverso da quello del suo compagno di team Leclerc (in pista nel pomeriggio), con un maggior numero di pulsanti che non sono passati inosservati.