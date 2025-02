Ilnapolista.it - La Federcalcio turca squalifica Mourinho per quattro giornate dopo la frase “saltano come scimmie”

Alla fine ladà un colpo al cerchio e una alla botte. Giusto per non scontentare nessuno e abbassare i toni della polemica. Asono state date duediper via della” diretta alla panchina del Galatasaray durante il derby con il suo Fenerbahce.Altre duediassegnate allo Special One per quanto detto al quarto uomo turco. Il derby infatti era diretto da un arbitro sloveno. Mou, infatti, invitato a vederearbitrava Vincic, il direttore di gara sloveno designato per la partita.e il Fenerbahce sono perfetti l’uno per l’altro. “Entrambi si sentono incompresi dal mondo”L’ultima trovata di José, allenatore del Fenerbahce, ha fatto parlare i media di tutta Europa. Per la Sueddeutsche, “lunedi? sera si e? reso ridicoloallenatore del Fenerbahce Istanbul“.