Dailymilan.it - La fascia da capitano, gli screzi con Conceic?ao e l’addio: Davide Calabria ritrova il “suo” Milan

ilda avversario con la maglia del Bologna: daglicon Conceic?ao alla panchina. I motivi delE? difficile, quasi impossibile lasciarsi alle spalle 18 anni di vita e far finta di nulla. Ma nel calcio di oggi non c’e? tempo di pensare ai ricordi. La sfida del Dall’Ara non puo? essere una partita come tutte le altre per, che ritrovera?, per la prima volta, il “suo”da avversario. Un’emozione speciale per il classe 1996 cresciuto nelle giovanili del Diavolo, che con il lavoro e? riuscito ad arrivare in prima squadra, diventando anche il.Duecentosettantadue partite e ben 10 goal: questi i numeri dicon la maglia del. Eppure, nella sfida del Dall’Ara, il terzino rossonero dovra? mettere da parte questi ricordi di un’avventura iniziata al meglio e conclusa, pero?, nel peggiore dei modi.