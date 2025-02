Quotidiano.net - La faccia triste dell’America, addio a Gene Hackman

Roma, 27 febbraio 2025 – (New) Mexico e nuvole, laera la, con i solchi, con gli scatti fisici e di nervi (quelli che piacevano a Clint Eastwood che lo diresse ne Gli Spietati e in Potere Assoluto). Quanti gradi di separazione ci sono tra Harry Caul, lo spione che diventa spiato ne La Conversazione di Francis Ford Coppola e Royal Tenembaum, il patriarca di una famiglia di piccoli geni che regrediscono così tanto da arrivare da adulti anonimi a tornare vivere nella casa dei genitori ne I Tenembaums? Meno di quelli che si possa pensare. FILM“POTERE ASSOLUTO“1997 NELLA FOTOFILMCODEX-AG ALDO LIVERANI Una serie di elementi, tra l’altro, ci riportano alle ultime ore di(che li interpretò in due epoche diverse della sua carriera) nella realtà.