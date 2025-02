Ilrestodelcarlino.it - La ditta dei bus: “Il dietrofront? Un errore”

Urbino, 27 febbraio 2025 – “Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo agito in buona fede”. A dirlo è Erasmo Senesi, titolare delladi autostrasporti Senesi Offida, oggetto su queste pagine di un articolo l’altro ieri che raccontava l’inspiegabiledi un autobus di linea Urbino-Ascoli dopo essere già arrivato a Fossombrone, accumulando circa un’ora di ritardo per tornare fino a Urbino a riprendere due studentesse ritardatarie. Senesi, con una lunga lettera di scuse, spiega l’accaduto e chiede comprensione per una serie di circostanze che hanno causato lo spiacevole inconveniente ai circa quaranta passeggeri, tra cui un cliente urbinate di lunga data che ha segnalato la vicenda al Carlino. “Tutto inizia – spiega Senesi – venerdì alle 15,08 (il bus era partito alle 15), quando una ragazza mi chiama chiedendo dove fosse il pullman.