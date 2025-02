Ilgiorno.it - La disabilità psichica superata in fabbrica. Il lavoro diventa terapia

È stata una giornata di festa quella di ieri alla Lu-ve Group, multinazionale con sede ad Uboldo specializzata nelle produzione di scambiatori di calore per la presentazione del libro “Ladi scambiatori di calore umano”, scritto da Antonio Gervasio, medico e responsabile della cooperativa sociale Alfa di Lomazzo. Un testo che racconta l’incredibile progetto di inserimento lavorativo per persone conpsichiche nello stabilimento di Uboldo mettendo in luce un modello esemplare di inclusione sociale. All’evento hanno partecipato, oltre all’autore, Fabio Liberali in rappresentanza di Lu-ve Group e la curatrice del libro Maria Tatsci. L’incontro è stato un’occasione per riflettere sul potere terapeutico dele sul ruolo fondamentale delle imprese nel promuovere una reale integrazione sociale.