La Difesa comune lascia i partiti in panne

Divisioni fra le forze di maggioranza, che però ribadiscono il no compatto alle truppe in Ucraina. Il premier: «Escludere le spese militari dal Patto di stabilità è un primo passo». Anche l’opposizione si spacca, mentre Elly Schlein rimane in silenzio.