La danza contemporanea degli Arearea il 28 febbraio al Teatro Maurensig

La grandetorna protagonista alcon una nuova tappa di “Off Label – rassegna per una nuova” della Compagnia, realizzata nell’ambito del progetto “Dance Library”, con il sostegnoIncentivi D6.1.1, PR FESR FVG 2021-2027, e di Fondazione Friuli, il contributo di MiC – Ministero italiano della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e la partnership della Rete Giacimenti. L’appuntamento è per venerdì 28. La Compagnia proporrà due dei suoi ultimi lavori portando sul palco altrettante tematiche più che mai attuali: l’intelligenza artificiale e i confini.NEXUS LUMINOSO – Il doppio appuntamento comincerà, alle 19.30, nel foyer con “Nexus Luminoso”, ideato da Anna Savanelli e prodotto da. Una performance realizzata in collaborazione con Spazioersetti, su elaborazioni musicali di Wattabass, che vedrà in scena Karin Candido, Margherita Costantini, Luca Di Giusto e Anna Savanelli assieme alle partecipanti a Dance to me, un progetto laboratoriale rivolto a studenti e studentesse, inserito in “Attiva Scuola 2023-2026” e curato proprio da Savanelli.