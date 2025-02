Ilfattoquotidiano.it - La crisi abitativa di Barcellona esasperata dai fondi di investimento. Ma la popolazione si mobilita per resistere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Turismo di massa, expats,diinternazionali. Questi sono gli ingredienti del cocktail esplosivo che sta colpendo la capitale catalana negli ultimi anni, generando non pochi problemi sulla già complicata questionespagnola., infatti, è l’ottava città migliore al mondo e la quarta in Europa secondo il rapporto Decoding Global Talent 2024 di The Boston Consulting Group (BCG), che la posiziona come una delle mete più ambite per lavorare all’estero, davanti a Tokyo, Los Angeles e Parigi. Anche per questo ladi stranieri provenienti da paesi più ricchi della Spagna è quadruplicata in venti anni. Poi si aggiunge il turismo, che ha un impatto significativo sulla città: con solo solo 1,5 milioni di abitanti, nel 2024 ha accolto oltre 15 milioni di turisti.