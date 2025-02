Milanotoday.it - La compravendita di case a Milano arranca (ma i prezzi non si arrestano)

Leggi su Milanotoday.it

Le vendite di immobili nuovi asono in drastico calo. Secondo le stime consuntive sul 2024, elaborate da Abitare Co., le compravendite del nuovo in città hanno registrato un decremento di quasi il 17%. Lo scorso anno sono state circa 2.500 le transazioni, con fatturato in crescita legato.