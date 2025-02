La classifica del ministero della Salute? Puttanate L’attacco al governo del presidente lombardo Fontana | Vogliono solo penalizzarci

Leggi su Open.online

Parte dal governatoreLombardia, Attiliopiù duro contro ladelsulla qualità di cura delle Regioni. L’irritazione dinasce dal settimo postoLombardia, che secondo ilgiunta regionale non rispecchia la realtà. Tutta colpa dei criteri con cui è stata stilata la«inaccettabile», perché basata su «parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamentosanità, sono cose cervellotiche che hanno l’obiettivo di». Insomma, secondosono «, se posso usare un termine giuridico».Il Niguarda di Milano primo in Italia per Newsweekrivendica di aver già messo in guardia ilsui «parametri inappropriati». Tutto fatto per dire che la sanità lombarda «era peggiorata».