Lettera43.it - La classifica dei migliori ospedali italiani nel 2025 secondo Newsweek

Leggi su Lettera43.it

ha diffuso la suasuinel, mettendo al primo posto il Niguarda di Milano seguito dal Gemelli di Roma e dal San Raffaele sempre di Milano. L’elenco è stato stilato sulla base di sondaggi online somministrati a esperti medici (medici, dirigenti e operatori sanitari) a cui è stato chiesto di consigliare glinel proprio Paese e in altri Paesi (non erano consentite raccomandazioni per il proprio datore di lavoro/ospedale), indagini sul grado di soddisfazione dei pazienti, condotte generalmente dalle compagnie di assicurazione dopo il ricovero, e metriche di qualitàera (come igiene, numero di pazienti per medico o infermiere, etc). Ecco quali sono le strutture ai primi posti della graduatoria.Nella top 10del Centro-Nord e di RomaDopo Niguarda, Gemelli e San Raffaele, completano la top five altre due strutture del Centro-Nord, ovvero l’Humanitas di Rozzano (Milano) e il Policlinico Sant’Orsola di Bologna.