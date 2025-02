Nerdpool.it - LA CITTÀ DELLE CENTO CIMINIERE di Gabriele Cecconi: recensione

La casa editrice Giunti ci presenta l’ultima opera dello scrittore italiano. Laè un romanzo storico e corale che racconta la storia di tre famiglie, le cui vite s’intrecciano con gli avvenimenti storici della prima metà del Noveitaliano.TramaLa mattina del 30 Luglio 1900, il Regno d’Italia si sveglia con una notizia sconvolgente: il re Umberto I di Savoia è stato ucciso a Monza da un anarchico pratese, Gaetano Bresci. L’assassino viene subito imprigionato e condannato.La notizia genera sgomento e vergogna soprattutto a Prato, centro laniero tra i più importanti del paese. Il cugino del regicida, Pisacane Bresci, è l’unico che non condanna il gesto di Gaetano, anzi lo sostiene apertamente. Cresce i suoi figli seguendo gli ideali socialisti ed anarchici, decidendo di non cambiare il cognome per rispetto del cugino.