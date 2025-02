Ilfoglio.it - La Cina raggiunge i livelli di eccellenza occidentali nel settore biotecnologico

L’idea che l’innovazione scientifica e tecnologica sia prerogativa dell’Occidente è un concetto che appartiene sempre più al passato. Per decenni, Stati Uniti ed Europa hanno dominato la ricerca farmaceutica e biotecnologica, mentre laveniva considerata un attore secondario, capace al massimo di produrre a costi più bassi farmaci sviluppati altrove. Oggi questo paradigma è messo in discussione dai dati e dai risultati: aziende cinesi non solo stannondo idi, ma in alcuni casi li stanno superando. Il caso di Akeso è emblematico di questa trasformazione e offre una lezione chiara: l’innovazione è il frutto di investimenti strategici, di una visione a lungo termine e della capacità di creare un ecosistema favorevole alla ricerca e allo sviluppo. L’Occidente, cullandosi nella convinzione della propria superiorità acquisita, rischia di rimanere indietro in uncruciale per il futuro.