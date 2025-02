Ilrestodelcarlino.it - La chiesa di Gambettola in rosso. Pesa la ricostruzione del Fulgor

La parrocchia diin. Domenica scorsa inè stato presentato il bilancio economico 2024 e la cifra che più è saltata agli occhi dei fedeli è stata quella del disavanzo di 640mila euro e al suo fianco la nota: importo coperto da un mutuo per ancora 12 anni. L’amministratore della parrocchia Mauro Foiera ha spiegato che le uscite 2024 sono state pari a 208mila euro contro le entrate di 261mila per cui il debito che lo scorso anno era di 700mila euro si è ridotto nel 2024 di 53mila euro. Le altre voci più in evidenza sono le due rate del mutuo pari a 82mila euro e le spese per le utenze di 23mila euro. Il debito ancora rilevante della parrocchia diè dovuto al fatto che negli ultimi 25 anni sono stati fatti ingenti lavori di ammodernamento degli edifici per oltre 9 milioni di euro, di cui 4,5 per lavori straordinari, primo fra tutti ladel Teatrocon annesse le grandi sale multiuso e la piazza coperta molto utilizzata dai giovani per le feste.