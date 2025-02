Thesocialpost.it - La bugia americana: per gli aiuti all’Ucraina, l’Europa si è già impegnata più degli USA

Negli ultimi tre anni, la guerra in Ucraina è stata oggetto di numerose narrazioni distorte, non solo riguardo alle cause del conflitto, ma anche sulla portatainternazionali. Nei contesti filo-russi e tra chi si oppone al sostegno a Kyjiv si è diffusa una versione dei fatti che descrive il conflitto come una “guerra per procura” tra Stati Uniti e Russia, minimizzando il ruolo del. Questa interpretazione, oltre a essere fuorviante, giustifica l’eventuale esclusione dell’Unione Europea e del Regno Unito dai negoziati tra Washington e Mosca.Tuttavia, i dati raccontano una realtà diversa. I Paesi dell’Ue e le istituzioni comunitarie hanno fornito oltre la metà dei circa 400 miliardi di euro destinati, con un impegno di 202,6 miliardi, a fronte dei 119 miliardiStati Uniti, dei 27,2 miliardi del Regno Unito, dei 15 miliardi della Norvegia e dei 12,4 miliardi del Canada.