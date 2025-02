Ilrestodelcarlino.it - La bocciofila distrutta: "Ho il morale a terra. Cerco solo la verità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Cosa vuole che dica, ho ilsotto.". Da sempre conosciuto a Jesi per il genuino e disinteressato impegno nel sociale, non più giovanissimo, Miro Bini è il presidente della SocietàErbarella meglio ancora di quello che rimane della struttura che da via Gentili si specchia sulla periferia est della città. L’incendio dell’altra notte non ha risparmiato nulla della vecchia struttura in legno.il campo da bocce, ironia del destino, è rimasto intatto. Parlare di quello che è successo pochi minuti prima quando intorno si avverte ancora l’odore acre del fumo, per il presidente è come girare il coltello nella piaga. "Il circolo è frequentato per lo più da persone anziane, i giovani cercano altre vie, non entrano neppure nei centri sociali, qui nei pomeriggi d’inverno si gioca a carte.