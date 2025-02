Ilgiorno.it - La biblioteca senza pace: "Addio Fondazione Beic". La Statale si sfila dal piano

e Andrea Gianni L’universitàdi Milano sidalla, creata nel 2003 come pilastro per la realizzazione e gestione della “Europea di Informazione e Cultura”, che finisce così al centro di una nuova e improvvisa (almeno per gli altri soci) turbolenza, dopo le ultime vicende giudiziarie. Dopo l’aggiudicazione della gara per la progettazione delladi Porta Vittoria, che dovrebbe essere pronta per il 2026, è stata aperta un’indagine per "turbativa d’asta e falso", che è ancora in corso. A votare per l’uscita dallaè stato il Cda dell’ateneo, che figurava tra i soci fondatori insieme al Comune di Milano, al Politecnico (al momento l’unica università che resta nella) e all’associazione “Milanodel 2000“, oltre ai Ministeri della Cultura e dell’Università e alla Regione.