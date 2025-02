Lanazione.it - La Bellaria capitale della scherma. Campionato regionale nel week end

PONTEDERAUn fine settimana pieno di gare. L’appuntamento, sabato 1 marzo e domenica 2 marzo, è con ladi eccellenza, in una struttura (il centro sportivo) che, per l’occasione, sarà attrezzata in grande stile con 19 pedane ubicate tra il Pala Matteoli e la tensostruttura attigua. L’evento sportivo è ilAssoluti alle sei armi - memorial Pierangelo Pardini, giunto alla settima edizione. Sulle pedane sono attesi quasi 160 atleti in arrivo da tutta la Toscana per le gare individuali e altrettanti (ed è la novità di questa edizione) per le gare a squadre, con 38 gruppi di tutta la Regione che si sono iscritti a partecipare. L’organizzazione, come sempre, è del ClubValdera. Il, che ha il patrocinio del Comune di Pontedera, si svolge in collaborazione con il ComitatotoscanoFederazione