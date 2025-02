Lanazione.it - La basilica ferita: San Domenico colabrodo, secchi ogni volta che piove. Così da anni nel transetto

Siena, 27 febbraio 2025 –sul bagnato. Perché il problema delle infiltrazioni nel lato deldelladi Sanè annoso. Doveva essere risolto, dopo il grande intervento che mise al riparo dai temporali la navata centrale nel corso del 2015. Invece bastava andare ieri mattina nell’edificio religioso dove è custodita la testa di Santa Caterina, patrona d’Italia e d’Europa, per vedere le gocce che cadevano sul pavimento, scivolando fino alla sacrestia. L’intera area è stata resa inaccessibile da un cordone di sedie, poi c’eranoa raccogliere le infiltrazioni dal tetto. Una situazione che stride con il cartello posto all’ingresso delladove si indica che è chiesa giubilare. Dunque non un bel biglietto da visita per i turisti e i fedeli che anche ieri, nonostante la brutta stagione, si trovavano in chiesa per ammirare le opere e omaggiare la patrona d’Europa.