Ilgiorno.it - La Banca Popolare di Sondrio “marca” il territorio e alza gli scudi di Bank of America e Morgan Stanley

– “Assisteranno il Consiglio di Amministrazione didinello svolgimento delle attività di propria competenza in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di BPannunciata da BPERin data 6 febbraio 2025”. Si tratta diofSecurities e& Co. International plc quali advisor finanziari e lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Clifford Chance quali consulenti legali, nominati martedì dal cda delladi piazza Garibaldi con l’astensione di Roberto Giay (uomo di riferimento Unipol). E mercoledì Bper ha formalmente depositato in Consob il documento di offerta. Il 12 marzo, in ogni caso, Bps presenterà al mercato il nuovo Piano Industriale 2025-2027. Nel frattempo il cda “continuerà a operare con l’obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti e stakeholder”, oltre a “non trascurare l’analisi di opzioni strategiche che possano accelerare il percorso di creazione di valore della, riservandosi di effettuare ogni valutazione sull’Offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge”.